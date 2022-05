Pilotprojekt in NRW : Ukrainische Kinder und Jugendliche bekommen Schulstart-Pakete

Ukrainische Kinder und Jugendliche bekommen Schulstart-Pakete in einem Pilotprojekt in NRW. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Bonn Die Hilfsorganisation Care startet in NRW und Berlin ein Pilotprojekt zur Unterstützung für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. So können etwa Schulen Pakete zum Schulstart bestellen. Die Pakete sind angepasst an die Bedarfe.

Die Hilfsorganisation Care startet in NRW und Berlin ein Pilotprojekt zur Unterstützung für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine. Dabei können Schulen, Vereine und andere Bildungseinrichtungen Schulstart-Pakete für die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine über die Care-Website bestellen, wie die Organisation am Donnerstag in Bonn mitteilte. Die Pakete seien angepasst an die Bedarfe von Sekundarstufe I und II sowie der Grundschule und enthielten grundlegende Schulmaterialien sowie einen Rucksack.

Das Projekt unterstütze zielgerichtet Schülerinnen und Schüler, „die dringend Hilfe benötigen, um am Schulalltag teilzunehmen“, erklärte der Care-Generalsekretär Karl-Otto Zentel. Der Organisation zufolge werden in einem ersten Durchgang insgesamt 1.500 Schulstart-Pakete zur Verfügung gestellt. Je nach Bedarf könne die Anzahl der Pakete erweitert und das Projekt auf andere Bundesländer ausgeweitet werden. Die Hilfsorganisation weitet ihre Ukraine-Hilfe damit auf Deutschland aus.

(kag/epd)