Verärgerte Verbraucher in NRW Immer mehr Banken und Sparkassen schließen

Für ältere Menschen wird es schnell zum Problem: Banken und Sparkassen ziehen sich weiter aus der Fläche zurück, immer mehr Filialen und selbst Geldautomaten verschwinden. So haben allein die Sparkassen im Rheinland die Zahl ihrer mit Mitarbeitern besetzten Geschäftsstellen seit 2014 um 40 Prozent reduziert, jetzt gibt es nur noch 605, wie aus Berichten des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbands (RSGV) hervorgeht. Ähnlich sieht es in Westfalen aus: Hier ist die Zahl der Filialen (ohne SB-Stellen) seit 2014 um 50 Prozent auf 586 gesunken. Private Banken kürzen ohnehin viel Service vor Ort: „Seit 2021 haben wir rund die Hälfte unserer Filialen geschlossen“, sagt die Sprecherin der Commerzbank. Man stehe den Kunden bundesweit mit rund 400 Filialen zur Verfügung. Die Deutsche Bank hat die Zahl der Filialen in NRW auf 103 reduziert, nennt aber die Zahl von 2014 nicht.