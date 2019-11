Kostenpflichtiger Inhalt: Aufgerissene Briefe : Unbekannte holen Geld aus Briefen in Düsseldorf

Briefe klemmen im Schlitz eines Briefkastens. (Symbolbild). Foto: Shutter/Studio 37

Düsseldorf In Düsseldorf klagen Anwohner in der Vorweihnachtszeit vermehrt über nicht zugestellte oder aufgerissene Briefe. In manchen Umschlägen war Bargeld. Die Polizei ist weitestgehend machtlos.