Porta Westfalica Teenager sollen 19-Jährigem in Kopf geschossen haben

Zwei Jugendliche sollen einem 19-Jährigen in Porta Westfalica bei Bielefeld mit einer Schreckschusswaffe in den Kopf geschossen haben. Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Opfer in ein Krankenhaus. Derzeit besteht keine Lebensgefahr für den 19-Jährigen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Die Mordkommission ermittelt.