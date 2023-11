Kundgebung in der Innenstadt Polizei bereitet sich auf propalästinensische Demo in Wuppertal vor

Mit starken Kräften bereitet sich die Polizei in Wuppertal auf eine propalästinensische Demonstration am Samstagnachmittag (14 Uhr) vor. Die Kundgebung ist laut Polizei unter dem Motto „Stoppt die israelischen Kriegsverbrechen“ angemeldet. Der Veranstalter rechne mit 1000 Teilnehmern. Da zeitgleich eine Kundgebung in Düsseldorf abgesagt wurde, könnte die Teilnehmerzahl aber auch darüber liegen. Nicht weit entfernt ist in der Wuppertaler Innenstadt zur selben Zeit eine pro-israelische Kundgebung angemeldet.