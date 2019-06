Pommesschale Adé : Recklinghausen will Mehrweg-Geschirr für Imbissbuden einführen

Recklinghausen/Düsseldorf Kaffee-Pfandbecher gibt es schon in verschiedenen Recklinghausener Bäckereien. Nun soll auch Fast Food in Mehrweg-Behältern serviert werden. Die Koalition aus CDU, Grünen und FDP ist aktuell im Gespräch mit Gastronomen und der Stadt.

Recklinghausen kennt das Problem, geht das jetzt aber an: Mehrweggeschirr in der Gastronomie soll die Umweltverschmutzung zukünftig eindämmen. Schon im März wurde ein Koalitionsantrag von FDP, Grüne und CDU dem Rat vorgelegt. Die Initiative ging von der Jungen Union aus. Aktuell finden bereits zum zweiten Mal Gespräche mit städtischen Gastronomen statt.

Recklinghausen sei nicht die erste Stadt, die dem Plastikmüll aus Imbissbuden an den Kragen will, sagt Rabe. In Tübingen gebe es bereits Mehrweg-Geschirr. „Das wurde aber an ein Steuermodell geknüpft, das wollen wir nicht.“ Denn wer nicht mitmache, habe in Tübingen einen Nachteil.