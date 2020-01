Winter bislang viel zu mild : Durch NRW fliegen schon die ersten Pollen

Essen Beinahe frühlingshaft mildes Wetter in NRW mitten im Januar: Mensch und Natur reagieren. Schon fliegen die Pollen und setzen Allergikern zu. Für manche Tiere können zu hohe Januar-Temperaturen zur Gefahr werden.

Auch für den Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst wieder Temperaturen von bis zu 14 Grad, viele Wolken und Regen in Nordrhein-Westfalen. Bisher erweise sich der Januar als recht mild - und das passe in den Trend der vergangenen Jahre, in denen die Winter tendenziell wärmer geworden seien, sagte ein DWD-Sprecher am Dienstag. Richtung Wochenende soll es dann laut der Prognose zwar etwas kühler werden, richtiges Winterwetter mit Frost und Schnee ist aber nicht in Sicht.