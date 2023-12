Vor Prozess um tödliche Schüsse auf 16-Jährigen „Pfefferspray und Taser deeskalieren nicht“

„Die Polizei tut so, als gehe es in jedem Einsatz, in dem jemand ein Messer hat, gleich um Leben und Tod. Von diesem Denken müssen wir weg“, sagt Behr. So werde in der Ausbildung stets die Situation eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs generalisiert. „Doch nicht jeder Mensch mit einem Messer in der Hand will auch zustechen“, sagt Behr. Oft gebe es im Ablauf auch Phasen der Beruhigung. „Wir müssen Polizeibeamten in Stand setzen, gerade im Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen andere Bewertungen und Analysen der Situation vorzunehmen“, sagt Behr. Doch es fehle in der Ausbildung und später an Trainings mit alternativen Ansätzen.