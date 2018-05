Polizisten in NRW: Regelung für Mindestgröße kommt erneut vor Gericht

Eine Polizeimütze liegt in einem Sitzungssaal des Verwaltungsgerichts in Münster (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Mal fühlen sich die Männer diskriminiert, dann wieder die Frauen: Die neue Einheits-Mindestgröße für Polizisten in Nordrhein-Westfalen kommt am Dienstag auf den juristischen Prüfstand.

Der Streit um die Mindestgröße für Polizisten in Nordrhein-Westfalen ist wieder entflammt. Nachdem die Landesregierung per Erlass eine einheitliche Mindestgröße von 1,63 Meter für Männer und Frauen festgelegt hat, klagt nun eine 1,60 Meter große Frau am Düsseldorfer Verwaltungsgericht gegen die neue Regelung. Obwohl sie die Grenze um drei Zentimeter unterschreitet, macht sie sich Hoffnungen auf eine Karriere als Polizeibeamtin. Weitere Verfahren seien bereits anhängig, teilte das Gericht mit.

Dem Land könnte aber auch zum Verhängnis werden, dass es die Mindestgröße wieder nur per Erlass geregelt hat. Dabei hatten die Gerichte mehrfach darauf hingewiesen, dass der Staat bei derart gravierenden Eingriffen in die Lebensbereiche der Bürger nicht mit Erlassen regieren darf, sondern Gesetze verabschieden muss.

Nicht überall in Deutschland müssen Polizeianwärter eine Mindestgröße haben. Bei der Bundespolizei und in Bremen gibt es gar keine Mindestgröße. Die Polizei Baden-Württemberg verlangt etwa eine Mindestgröße von 1,60 Meter, in Bayern liegt die Messlatte bei 1,65 Meter, in Berlin bei 1,60 Meter für Frauen und 1,65 Meter für Männer.