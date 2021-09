Vorfall in Wuppertal : Polizist erschoss 35-Jährigen – Ermittlungen eingestellt

Vorfall in Wuppertal

Wuppertal Ein 26-jähriger Beamter hat bei einem Einsatz in Wuppertal vor drei Monaten einen Mann erschossen. Dabei hat es sich um eine Notwehrsituation gehandelt, teilt die Staatsanwaltschaft nun mit.

Drei Monate nach tödlichen Schüssen aus einer Maschinenpistole in Wuppertal sind die Ermittlungen gegen den Polizisten eingestellt worden. Es habe sich um eine Notwehrsituation gehandelt, teilte die Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Der inzwischen 26-jährige Beamte hatte auf einen 35-Jährigen gefeuert, der in Angriffshaltung mit einem Knüppel in der Hand auf ihn zugekommen war. Drei Kugeln trafen den Angreifer in die Brust.