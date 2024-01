Polizeischüsse-Prozess in Dortmund Zeugen schildern rasche Einsatzeskalation

Im Prozess um die tödlichen Polizeischüsse auf einen 16 Jahre alten Flüchtling in Dortmund haben Zeugen eine rasche Eskalation des Einsatzgeschehens geschildert. Zwei Mitarbeiter der Wohngruppe, in der der junge Senegalese Mouhamed Dramé im August 2022 mit fünf Schüssen aus einer Maschinenpistole der Polizei getötet worden war, wurden am Mittwoch vor dem Landgericht befragt. Nachdem die Polizeibeamten im Innenhof Position bezogen hatten, sei es schnell gegangen, bis die Schüsse fielen, schilderten beide. Auch das verlesene Protokoll des Notrufs macht deutlich: Zwischen dem Eintreffen der Polizeibeamten bei dem Jugendlichen und den Schüssen waren nur wenige Minuten vergangen.