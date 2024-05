Fans von Alemannia Aachen feiern Polizeischüsse nach Aufstiegsfeier am Ballermann

Doch was war passiert? Wie in den Videos zu erkennen ist, sind es vor allem Fußballfans in schwarz-gelben Trikots, die vor der Polizei fliehen. Es handelt sich wohl größtenteils um Anhänger von Alemannia Aachen. Der Verein hatte nach der aktuellen Saison den Aufstieg aus der Regionalliga in die dritte Bundesliga erreicht, am Wochenende dazu noch das Finale um den Landespokal „Mittelrheinpokal“ für sich entscheiden können. Die Fans feierten das auf Mallorca, laut der „Mallorca-Zeitung“ haben sich unter den Feiernden aber auch einige Spieler des Traditionsvereins und Fans aus der Ultra-Szene befunden. Die Nationalpolizei gab gegenüber der Zeitung an, die Fans hätten in der Gaststätte „Bamboleo“ gefeiert und später randaliert. Daraufhin sei die Polizei hinzugezogen worden. Die Fans hätten die Gaststätte jedoch nicht verlassen wollen, woraufhin die Polizisten versucht haben, die Gruppe auseinander zu treiben. Die Schüsse, die dabei gefallen seien, seien Platzpatronen gewesen. Laut „Mallorca-Zeitung“ sei ein Türsteher der Gaststätte verletzt worden, der noch vor Ort in einem Rettungswagen behandelt wurde. Das auch Aachen-Fans verletzt worden sein sollen, bestritt die Polizei gegenüber der Zeitung.