Objekte durchsucht Polizeirazzia gegen Geldautomatensprenger in NRW und den Niederlanden

Bei Ermittlungen gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger haben die Polizei Osnabrück und niederländische Behörden am Mittwoch zahlreiche Objekte in den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Dabei habe es auch einige Festnahmen gegeben, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück mit. Ein Großteil der Geldautomatensprengungen, die die Ermittler der Tätergruppierung zuordnen, liegt seinen Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen.