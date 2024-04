Wieder mehr Drogentote in NRW „Sucht wird als Krankheit bezeichnet, aber nicht so behandelt“

Im Jahr 2023 sind in Nordrhein-Westfalen 872 Menschen an den Folgen von Drogenkonsum gestorben, das sind noch einmal 169 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022. Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Rande der Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch, die Menschen, die diesen Tod sterben, würden zwar im Schnitt älter, was für eine bessere Versorgung spreche, doch jeder Verstorbene sei einer zu viel.