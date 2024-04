Kriminalitätsstatistik 2023 Mehr Kriminalität in NRW – aber bessere Aufklärungsquote

In Nordrhein-Westfalen ist die Kriminalitätsrate auch 2023 wieder gestiegen. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2023 hervor, die Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwochmorgen im Düsseldorfer Landtag vorstellte. Insgesamt wurden 2023 in NRW etwas mehr als 1,4 Millionen (1.412.807) Straftaten erfasst, 3,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Besonders gestiegen sind die Fallzahlen in den Bereichen der Eigentumsdelikte und der Gewaltkriminalität. Auch die Fallzahlen der Kriminalität von Kindern und Jugendlichen sind höher als noch im Vorjahr. Grund zur Freude für den Innenminister gab aber die Aufklärungsquote. Die lag 2023 bei 54,2 Prozent der Fälle und ist damit so hoch wie schon seit 1962 nicht mehr. Auch im Bereich Betrugsstraftaten gegen ältere Menschen, so etwa auch Fälle des sogenannten „Enkeltricks“, ist die Zahl um 15,8 Prozent gesunken.