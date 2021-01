Treffen der Tunerszene : Polizei zählt in zwei Nächten 400 aufgemotzte Autos in Dortmund

Polizei zählt in zwei Nächten 400 aufgemotzte Autos in Dortmund

Dortmund Zum Jahresanfang wollten sich offenbar zahlreiche Autotuner mit ihren Karossen in Dortmund treffen. Die Polizei sperrte mehrere Kreuzungen, über 200 Autofahrer mussten die Rückreise antreten.

Rund 400 PS-starke und getunte Autos aus der Nachbarschaft von Dortmund hat die Polizei bei Einsätzen zum Jahresanfang am Wochenende gezählt. In 203 Fällen ordneten die Beamten die Rückreise an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zwei Männer aus Iserlohn (22 und 28 Jahre) mussten ihre Führerscheine abgeben.