Vierbeiner im Dienst : Polizeihunde bissen in NRW in fünf Jahren 335 Mal zu

Polizeihunde bissen in NRW in fünf Jahren 335 Mal zu

Düsseldorf Sie suchen nach Drogen, Leichen und Handys, verfolgen Verdächtige und helfen ihren menschlichen Kollegen: Einblicke in die Welt der Polizeihunde in NRW gibt nun das Innenministerium - mit vielen Zahlen.

15 Hunde wurden laut dem Bericht des Ministeriums in den vergangenen vier Jahren im Dienst verletzt, sieben in der Freizeit oder beim Training. Eins der Tiere starb, als es bei der Verfolgung eines Täters in eine Grube stürzte. Ein Spürhund der Polizei Dortmund wurde schwer verletzt, als er in einer Kirche von einem sechs bis acht Meter hohen Podium sprang. Mehrere Diensthunde wurden von Verdächtigen attackiert - und erlitten Brüche und Prellungen.