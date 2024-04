Prüfungsaufgabe in Verwaltungsrecht Polizeihochschule NRW nutzt Fall von Dozentin Aslan in Klausur

Laut „Stadt-Anzeiger“ wurde Aslan in der Prüfungsaufgabe im Bereich Verwaltungsrecht als Dozentin „K“ bezeichnet. Ihre Vita wurde leicht verändert, ein umstrittener Tweet der Dozentin aber vollständig abgebildet. Aslan war ihr Lehrauftrag an der HSPV vor knapp einem Jahr entzogen worden, nachdem sie bei Twitter (heute „X“) geschrieben hatte: „Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freund*Innen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land.“