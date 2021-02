Polizeieinsatz in Mülheim : Einbrecher knebeln 70-Jährigen und fesseln ihn ans Bett

Polizeieinsatz in Mülheim

Mülheim an der Ruhr Drei Männer schlagen in Mülheim die Terassentür eines 70-Jährigen ein, sie überwältigen den Bewohner, knebeln ihn und fesseln ihn ans Bett. Die Polizei setzt dem Spuk ein Ende.

Bei einem Einbruch in ein Haus in Mülheim haben in der Nacht zu Mittwoch drei Männer einen 70-Jährigen gefesselt und geknebelt. Danach durchsuchten zwei der Täter die Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Ein Nachbar hatte den Notruf gewählt, nachdem er das Klirren einer Scheibe gehört hatte.