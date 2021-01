Großeinsatz in Mülheim an der Ruhr : Polizei schießt auf bewaffneten Mann (65) - Tatverdächtiger tot

Foto: Christoph Reichwein (crei) 6 Bilder Polizei erschießt 65-Jährigen in Mülheim

Bei einem Großeinsatz der Polizei in Mülheim an der Ruhr kam es zu einem Schusswechsel zwischen Polizei und Tatverdächtigem. Der Mann verstarb noch am Einsatzort. Er soll im Besitz von Sprengstoff gewesen sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einem Polizeieinsatz in Mülheim ist ein mit einem Gewehr bewaffneter Mann am Mittwoch durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Der 65-Jährige sei noch am Ort des Geschehens seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Essen am Abend mit.

Die Polizei war den Angaben zufolge gerufen worden, weil in einem Mehrfamilienhaus „laute Knallgeräusche“ aus der Erdgeschosswohnung zu hören waren. Bei der Anfahrt habe sich herausgestellt, dass sich der allein lebende Bewohner mit einer Langwaffe im Hausflur aufhielt. Kurz nach dem Eintreffen sei es dann zum Schusswaffengebrauch der Polizei gekommen. Judith Herolf, Sprecherin der Polizei Essen: „Es gab auch Hinweise auf Sprengmittel. Deshalb wurden Experten hinzugezogen.“

Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Wegen einer möglichen Gefahr durch Sprengstoff im Zusammenhang mit dem polizeibekannten Mann seien auch Experten des Landeskriminalamts vor Ort. Die Straße am Einsatzort wurde laut Polizei gesperrt.

Kurz nachdem die ersten Beamten eintrafen kam es zu einem Schusswaffengebrauch durch mehrere Polizisten. Der mutmaßliche Tatverdächtige wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Aufgrund der möglichen Gefährdung durch Sprengstoff wurden Spezialeinheiten, unter anderem Sprengstoffexperten vom LKA, hinzugezogen. Das Haus wurde auf Sprengstoff durchsucht, erst dann konnten die Ermittler und Spurensicherer es betreten.

Die Aktienstraße ist im Bereich zwischen der Sandstraße und der Engelbertusstraße weiträumig gesperrt. Der Polizeieinsatz dauert weiterhin an.

(dpa/bsch)