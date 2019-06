Skurrile Meldung aus Dortmund : Polizeibeamte machen sich über fragwürdigen Boot-Transport lustig

Dortmund Mit leeren Kanistern, Europaletten und alten Reifen versuchte ein Mann, ein Boot auf einem Anhänger zu sichern. Die Polizei Dortmund machte aus dem Fund eine Anleitung auf Twitter. Auf lustige Weise wird darin erklärt, wie es nicht laufen sollte.

Manchmal erlebt man Dinge im Alltag, die so skurril sind, dass sie sofort mit einer anderen Person geteilt werden müssen. So erging es jetzt wohl auch auch der Polizei Dortmund. Die Beamten stoppten am Dienstag eine „gefährliche Konstruktion“ auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover und teilten das auf Twitter.