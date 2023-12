Betrugsmasche aufgeflogen Polizeiaktion gegen Schockanrufer – fünf Verdächtige in NRW erwischt

Im Rahmen einer internationalen Polizeiaktion gegen Enkeltrick-Betrüger und Schockanrufer sind der Polizei in Nordrhein-Westfalen fünf Verdächtige ins Netz gegangen. Bei der Kölner Kriminalpolizei seien die meist verdeckt durchgeführten Maßnahmen in NRW koordiniert worden, teilte die Polizei in Köln am Mittwoch mit. Dabei wurden in Lippstadt und in Aachen Tatverdächtige erwischt. Sie kamen teils in Untersuchungshaft.