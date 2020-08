Kunden reihenweise vorgefahren : Polizei zerschlägt „Drogen-Drive-in“ in Paderborn

Polizei zerschlägt „Drogen-Drive-in“ in Paderborn

Polizeibeamte sperren eine Straße in Paderborn während des Zugriffs. Foto: Polizei Paderborn

Die Kunden sollen reihenweise mit dem Auto vorgefahren und bedient worden sein: Die Polizei hat in Paderborn einen sogenannten „Kokain-Drive-in“ stillgelegt. Fünf mutmaßliche Dealer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren seien bei Durchsuchungen festgenommen worden, teilten die Beamten am Samstag mit. Die Polizisten stellten bei dem Einsatz am Freitag verkaufsfertig verpackte Drogen und Bargeld sicher. Zur Menge machte die Behörde keine Angaben.