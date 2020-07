Zwei Passanten verletzt : Polizei sucht weiter nach Raser von Coesfeld

Coesfeld Bei einer Polizeikontrolle trat er plötzlich aufs Gas, rammte Blumenkübel und Autos. Zwei Passanten wurden verletzt. Die Polizei sucht nach einem 29-Jährigen aus Coesfeld.

Die Polizei sucht weiter nach einem Raser, der in Coesfeld durch seine rücksichtslose Fahrweise zwei Passanten verletzt und zahlreiche weitere Menschen in Gefahr gebracht hat. Der Tatverdächtige sei noch nicht gefasst, erklärte die Staatsanwaltschaft Münster am Montag. Die Behörden hatten eine Mordkommission eingerichtet.