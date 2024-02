Drohung gegen Geldinstitut Polizei sperrt vorübergehend Fußgängerstraße in Velbert

Nach einer Drohung gegen ein Geldinstitut in der Innenstadt von Velbert (Kreis Mettmann) hat die Polizei am Mittwoch eine Straße in der Fußgängerzone zeitweise abgesperrt. Das Gebäude des Geldinstituts und angrenzende Häuser seien geräumt worden, sagte eine Polizeisprecherin in Mettmann.