Böller- und Flaschenwürfe : Polizei räumt Wiese am Aasee in Münster

Polizei räumt Wiese am Aasee in Münster

Münster Hunderte Besucher des Münsterer Aasees hatten am Freitagabend friedliche gefeiert. Doch eine Gruppe „aggressiver Randalierer“ zwang die Polizei, die beliebte Wiese räumen zu müssen.

Körperverletzungen, Pyrotechnik und Flaschenwürfe: „Wegen aggressiver Randalierer“ hat die Polizei in der Nacht auf Samstag eine beliebte Wiese am Aasee in Münster (Nordrhein-Westfalen) geräumt. Nachdem Kontrollen der Stadt zunächst Wirkung gezeigt und Hunderte Besucher friedlich gefeiert hatten, sei die Situation im Laufe der Nacht eskaliert, teilte die Polizei am Samstag mit.