Nächtliche Einsätze im Märkischen Kreis : Polizei-Protokoll einer Vollmond-Nacht

Am 20. Oktober ist wieder Vollmond. Foto: dpa/Soeren Stache

Märkischer Kreis Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis veröffentlicht einen Auszug aus den nächtlichen Einsätzen in der Nacht zum 20. Oktober. Von schwarzen Hunden, Schlangenlinien fahrenden Lkws und weiteren verdächtigen Beobachtungen.

22.56 Uhr: Ein schwarzer Hund läuft über die Heinrichstraße in Plettenberg. Wir fahren die Straße ab: Keine Feststellungen.

23.44 Uhr: Lärm auf einem Spielplatz am Schwitter Weg in Menden: Wir fahren hin. Niemand da.

0.15 Uhr: Ein Lkw soll in Schlangenlinie über die Sauerlandlinie fahren. Wir finden den Lkw nicht mehr und informieren die Nachbar-Dienststellen.

0.26 Uhr: Auto-Einbruch Auf der Aemes in Iserlohn. Wir nehmen eine Anzeige auf. Der Täter hebelt zwei Scheiben auf, erbeutet jedoch nichts.

0.33 Uhr: An der Treppenstraße in Iserlohn schreit eine verwirrte Frau herum. Wir bringen sie nach Hause.

0:33 Uhr: Ein Minderjähriger treibt sich an der Schule am Rothenstein in Meinerzhagen herum. Wir sammeln ihn ein, die Mutter holt ihn ab.

1.26 Uhr: Eine Zeugin in Lüdenscheid macht eine verdächtige Beobachtung auf einem Firmengelände an der Schlachthausstraße. Wir sind froh über aufmerksame Bürger! Aber diesmal finden wir keinen Hinweis auf Straftaten.

1.29 Uhr: Verdächtige Geräusche von der Lehmkuhler Straße in Plettenberg. Ein Reh hat sich verfangen. Wir leisten Tierhilfe.

2.15 Uhr: Ruhestörung an der Schlesischen Straße in Iserlohn. Wir ermahnen zur Ruhe.

2.23 Uhr: Ruhestörung in einem Haus an der Freiheitstraße in Altena: Wir ermahnen zur Ruhe.

2.44 Uhr: Ein Autofahrer auf der Oststraße in Iserlohn muss pusten. Er hat zu viel getrunken. Wir schreiben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und einen Bericht ans Straßenverkehrsamt.

3.46 Uhr: Einbruchalarm an der Osemundstraße. Wir entdecken den Verursacher: Ein Liefer-Lkw.

4.09 Uhr: Zehn bis 15 Kühe sollen über die L 869 in Meinerzhagen spazieren. Wir finden keine Kühe. Offenbar sind sie nach Hause getrabt.

4.26 Uhr: Laute Musik und Party in einer Wohnung an der Karlstraße in Iserlohn. Wir ermahnen zur Ruhe.

5.20 Uhr: Der Verkehr nimmt zu: Der erste Unfall an diesem Morgen im Kreisverkehr Neue Mühle in Neuenrade. Niemand verletzt.

5.52 Uhr: Einbruch in einen Transporter an der Sophie-Scholl-Straße in Iserlohn.

Dazwischen: Viele Kontrollfahrten ohne Feststellungen. Eigentlich eine ganz normale Nacht – trotz Vollmond.

(bora)