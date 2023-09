„Nicht mit Deiner Oma“ Mit einem Stickeralbum gegen Trickbetrüger

Die Idee hinter der Aktion der Polizei Oberhausen ist, dass ältere Menschen gemeinsam mit ihren Kindern oder Enkelkindern Stickeralben befüllen. Das Prinzip ist dem der bekannten Sammelalben mit Bildern von Fußballern ganz ähnlich, die es zu großen Turnieren wie der Weltmeisterschaft gibt. Drei Stickertüten mit insgesamt um die 30 Klebebildchen können Interessierte kostenlos bei der Polizei in Oberhausen und Kooperationspartnern abholen. Dazu gehören beispielsweise Schulen, das Jugendparlament und die AWO. „Die Kooperationspartner bieten verschiedene Aktionen an, bei denen auch die Polizei dabei ist“, wie eine Sprecherin der Polizei Oberhausen erläutert. Dort könnten sich die „Sammelteams“ aus Großeltern und Enkelkindern dann die Sticker abholen und in ihre Alben kleben.