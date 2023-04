Positive Wirkung des Geräts Taser-Einsatz kann Leben retten

Eine Tatsache, die nicht hinnehmbar ist, zumal der „Taser“ seine deeskalierende Wirkung auf das Einsatzgeschehen längst unter Beweis gestellt hat – und das nicht nur in NRW während der einjährigen Testphase und dem darauffolgenden Echtbetrieb in den bislang nur 18 Kreispolizeibehörden. Auch in anderen Bundesländern wie in Rheinland-Pfalz hat sich die positive Wirkung des Geräts auf den Einsatz längst gezeigt: Die Waffe kostet keine Leben, sondern sie rettet Leben. In vielen Einsatzlagen haben sich die Angreifer beruhigen lassen beziehungsweise haben aufgegeben, als die Polizisten den Taser zückten und nur drohten, davon Gebrauch zu machen. Ohne den Taser wären viele Einsätze vermutlich anders verlaufen.