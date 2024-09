Starker Anstieg in NRW Reul legt Zehn-Punkte-Plan gegen Messergewalt vor

Dem neuen Lagebild zufolge war etwa die Hälfte der Tatverdächtigen unter 21 Jahre alt, ein Viertel davon waren Jugendliche. 45 Prozent hatten keine deutsche Staatsbürgerschaft. „Ausländische Tatverdächtige sind also dreimal so stark vertreten wie deren Anteil an der Bevölkerung – und damit überproportional“, betonte Reul. Demnach sind von den nicht-deutschen Tatverdächtigen 23,2 Prozent Syrer, es folgen Türken (10,2 Prozent), Iraker (7,7 Prozent) und Rumänen (sechs Prozent) „Der Täter ist durchschnittlich jung, männlich und am Wochenende abends unterwegs“, so Reul., und weiter: „Wenn wir diese Gewalt ernsthaft bekämpfen wollen, muss es in der Debatte um die Täter gehen“, so Reul.