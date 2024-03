Kampf gegen des Verbrachen Wie die Polizei in NRW Straftaten eindämmen will

Die neue Einrichtung richtet sich vor allem an Menschen, die nicht persönlich erscheinen können – sei es gesundheitlichen oder zeitlichen Gründen. „Wir sind in der Lage, Präventionsthemen mit moderner Übertragungstechnik in das Lebensumfeld derer zu transportieren, die beispielsweise aus zeitlichen Gründen nicht zur Polizei kommen können oder zum Beispiel mit dem Tablet in der Hand auf der Baustelle zum Einbruchschutz beraten werden möchten“, sagte Kölns Polizeipräsident Johannes Hermanns. Beratung beschränkt sich damit nicht nur auf die neuen Räume, sondern ermöglicht die Teilhabe im virtuellen Raum", so Hermanns. Möglich sei das durch Übertragungen durch Kameras, eine Mikrofonanlage, Lautsprecher und ein Videokonferenzsystem.