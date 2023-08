Neue Leitlinien Warum die NRW-Polizei die Führung umbaut

Die nordrhein-westfälische Polizei mit ihren insgesamt rund 56.000 Mitarbeitern baut neue Leitplanken in ihre Führungsstrukturen ein – künftig sollen Empathie, Religiosität, Sexualität und Altersdiversität viel mehr berücksichtigt werden. „Das ist dringend notwendig, weil das Handbuch zur Führung von 1994 stammt und letztmals 2004 aktualisiert worden ist“, sagt Polizeidirektor Christian Lübke, der maßgeblich an den neuen Leitlinien für die NRW-Polizei mitgearbeitet hat und das neue 23-köpfige Change-Team leitet, das die neuen Werte in der Polizei nachhaltig verankern soll. „Wir haben also in diesem Jahr neue Polizisten eingestellt, die zur damaligen Aktualisierung noch nicht geboren waren. Allein daran sieht man, wie notwendig das neue Konzept ist“, so Lübke, der auch die Wache der Autobahnpolizei in Bielefeld leitet.