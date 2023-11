Wie sie arbeiten, wie man sich schützt Auch Taschendiebe lieben Weihnachtsmärkte

Dichtes Gedränge zwischen Verkaufsbuden, Menschen, die abgelenkt sind am Glühweinstand oder in den Schlangen vor den Essensständen: Die Adventszeit bietet Taschendieben ideale Bedingungen „Wenn man sich wohlfühlt, wird man unvorsichtig“, sagt ein Sprecher der Polizei Düsseldorf. Die Polizei rät, Geld, Karten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung aufzubewahren, Hand- und Umhängetaschen im dichten Gedränge mit der Verschlussseite zum Körper zu tragen und nur wenig Bargeld mitzunehmen.