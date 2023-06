Gericht hat entschieden NRW hat Polizeianwärter zu Recht nicht übernommen

Das Land Nordrhein-Westfalen hat einem Mann aus Gütersloh aus charakterlichen Gründen die Übernahme in den Polizeidienst zu Recht verweigert. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) von Nordrhein-Westfalen am Donnerstag in Münster entschieden. Das Gericht ließ keine Revision zu. Dagegen kann der Kläger Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen.