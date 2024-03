„Senior Experts“ in NRW 66 Pensionäre sollen bei der Polizei auch „Cold Cases“ lösen

Als „Rentner-Cops“ wurden Teilnehmer eines Pilotprojekts zu Cold Cases in NRW einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Wegen des großen Erfolgs brachte das Innenministerium im vergangenen August einen Erlass auf den Weg, um den Dienststellen die Wieder-Anstellung von Pensionären zu ermöglichen. Inzwischen arbeiten „Senior Experts“ in 16 Kreispolizeibehörden. In Bielefeld sind es zum Beispiel fünf. In Düsseldorf und Mönchengladbach jeweils vier, in Dortmund drei.