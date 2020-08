Mobbing, Unfälle, Beförderungen : NRW-Polizisten wenden sich 243-mal an Polizeibeauftragten

Düsseldorf Wie aus dem Jahresbericht des NRW-Polizeibeauftragten hervorgeht, wandten sich Beamte 243-mal an den unabhängigen Kollegen. Am heutigen Donnerstag stellt er seinen Bericht im Innenausschuss des Landtags vor.

Der neue Polizeibeauftragte in NRW, Thorsten Hoffmann, hat in den ersten zwölf Monaten 243 Eingaben von Beschäftigten bekommen. Wie aus seinem Jahresbericht hervorgeht, ging es dabei auch um Vorwürfe des Mobbings, fehlende Unterstützung nach Dienstunfällen oder Streit um Beförderungen. Am heutigen Donnerstag stellt er seinen Bericht im Innenausschuss des Landtags vor.

In 24 Fällen ging es laut seinem Bericht um das „Soziale Miteinander“ - also Konflikte innerhalb der Kollegenschaft oder Mobbing-Vorwürfe. „Hierbei ist das Empfinden mangelnder Wertschätzung besonders hervorzuheben“, so Hoffmann. Das Thema „soziales Miteinander“ ziehe sich bei vielen Eingaben und Gesprächen „wie ein roter Faden durch diese“, so der Polizeibeauftragte.