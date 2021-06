Über 1000 Teilnehmer : Polizei löst YouTuber-Aktion in Dortmund auf

Polizei löst YouTuber-Aktion in Dortmund auf

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Dortmund Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Dortmund waren mehr als 1000 junge Menschen zusammengekommen. Der Initiator, ein Youtuber, hatte das Interesse an seiner Werbeaktion offenbar massiv unterschätzt.

Die Polizei hat am Samstag in Dortmund ein Treffen von mehr als 1000 jungen Menschen aufgelöst, die zu einer Werbeaktion eines YouTubers gekommen waren. Zeugen hatten das Treffen auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Nachmittag der Polizei gemeldet, wie diese mitteilte. Zu dem Auftritt des YouTubers „CanBroke“ waren offenbar deutlich weniger Teilnehmer erwartet worden. Bei der großen Menschenmenge sei ein geordneter Ablauf und das Einhalten der Hygieneregeln jedoch nicht mehr garantiert gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Auch mehrere Zufahrten zu dem Gelände seien versperrt gewesen.