Verfolgungsjagd mit der Polizei Video zeigt Festnahme der Automatensprenger

Am Mittwoch äußerte sich NRWs Innenminister Herbert Reul (CDU) dazu. „Eine lange Verfolgungsjagd vom Tatort über die Autobahn in den Wald, mit Einsatz von Polizeihubschrauber und Nagelsperre: Was da vergangene Nacht in Kierspe begann und in Bergisch-Gladbach endete, ist ein Glanzstück polizeilicher Fahndungsarbeit“, sagte er. „Hier wurde blitzschnell gehandelt, alle Register gezogen und am Ende die mutmaßlichen Sprenger dingfest gemacht. Die beteiligten Polizisten haben da vergangene Nacht ganz viel richtig gemacht, der Einsatz und die drei Festnahmen sind mustergültig.“