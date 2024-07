Umstrittenes Gerät Weniger Taser-Einsätze in NRW im ersten Halbjahr

In der ersten Hälfte des Jahres ist es zu weniger Polizeieinsätzen mit einem sogenannten Taser gekommen als im gleichen Zeitraum 2023. Laut Innenministerium zogen Beamte in NRW von Januar bis einschließlich Juni 631 Mal das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), so der offizielle Name. Im ersten Halbjahr 2023 lag die Zahl der Einsätze noch bei 736.