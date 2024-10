So oft setzte die NRW-Polizei den Taser ein „Besser, von einem Taser getroffen zu werden als von einer Kugel“

Das nicht unumstrittene Distanzelektroimpulsgerät (Deig), der sogenannte Taser, scheint sich im nordrhein-westfälischen Polizeialltag immer mehr zu bewähren. So setzte die NRW-Polizei die Waffe seit 2022 bis Ende August 2024 insgesamt 2918-mal während eines Einsatzes ein. Hinzu kommt ein weiterer Einsatz im Jahr 2021. Das geht aus einer Auswertung des NRW-Innenministeriums für unsere Redaktion hervor. Dabei reichte in den meisten Fällen die Androhung, den Taser einzusetzen, um die Situation zu befrieden. „Das zeigt eindeutig, wie wichtig dieses Gerät ist. Er ist deswegen eine hervorragende Ergänzung unterhalb der Schusswaffe“, sagte Markus Robert, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW.