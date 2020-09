„Trifft die Polizei ins Mark“ : Razzia gegen NRW-Polizisten wegen rechtsextremer Chatgruppen

Essen Beim Polizeipräsidium Essen ist eine Gruppe Polizisten aufgeflogen, die sich untereinander rechtsextreme Nachrichten in mehreren Chatgruppe geschickt haben sollen. Am Mittwochmorgen fanden Durchsuchungen bei den betroffenen Beamten statt.

Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen werden 29 Beamte verdächtigt, an mindestens fünf rechtsextremen Chat-Gruppen beteiligt gewesen zu sein. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz mit.