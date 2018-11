Polizei in NRW: Bei Einbrüchen und Unfällen schneller am Tatort - Bessere Einsatz-Reaktionszeit 2018

Düsseldorf Zwischen 8,5 und neun Minuten braucht die Polizei in NRW im Durchschnitt, um bei einem Unfall mit Personenschaden zu sein. Bei Einbruch-Meldungen ist sie sogar noch schneller. Womit die verbesserten Zeiten zusammenhängen, weiß die Polizei nicht genau.

Der Alarm geht am Montagabend in der Einsatzleitstelle der Düsseldorfer Polizei ein. Ein Zeuge meldet telefonisch einen Unfall. Ein Rettungswagen ist beim Einsatz mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht in einem Kreuzungsbereich mit dem Auto einer 19-Jährigen kollidiert. Die junge Frau ist schwer verletzt. Die Leitstelle nimmt das Unfallgeschehen auf und informiert die zuständige Wache. Es wird geschaut, ob ein Streifenwagen in der Nähe ist. Dieser wird dann zur Unfallstelle geschickt.