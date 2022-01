Zweite Silvernacht unter Corona-Vorzeichen : Polizei in Köln und Düsseldorf trotz Versammlungsverbot gut beschäftigt

Düsseldorf Trotz des Versammlungsverbotes hatte die Polizei in der Silvesternacht in NRW einige Einsätze. Vor allem auf den Kölner Ringen und in der Düsseldorfer Altstadt war einiges los. Ingesamt blieb es allerdings vergleichsweise ruhig.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sind nach ersten Berichten der Polizei überwiegend ruhig ins neue Jahr gestartet. „Bislang ist es recht friedlich, es gab noch keine besonderen Vorkommnisse“, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle am frühen Samstagmorgen. Wegen der Corona-Pandemie herrschten Kontaktbeschränkungen, größere Feiern und Zusammenkünfte waren untersagt. Der Verkauf von Feuerwerk war - wie schon 2020 - bundesweit verboten.

In Köln kamen nach Angaben eines Polizeisprechers ab Mitternacht relativ viele Menschen in die Innenstadt und ans Rheinufer. Vor allem in Außengastronomie-Bereichen in der Altstadt und auf den Ringen seien Abstände nicht eingehalten worden, die Polizei unterstütze das Ordnungsamt bei der Kontrolle der Corona-Schutzmaßnahmen. Vereinzelt sei es auch zu Körperverletzungen gekommen. „An neuralgischen Orten zeigen wir massive Präsenz und schreiten niedrigschwellig ein“, sagte der Sprecher.

Auch in Düsseldorf war die Polizei nach eigenen Angaben gut beschäftigt. In der Altstadt habe es zeitweise größere Menschenansammlungen gegeben, so dass Polizei und Ordnungsamt vereinzelt Ermahnungen ausgesprochen hätten. Größere Probleme habe es in der Nacht aber zunächst nicht gegeben. In Münster und Dortmund dagegen war laut Polizei kaum etwas los. „Hier ist tote Hose“, hieß es aus Münster.

Trotz des Feuerwerk-Verkaufsverbots wurde mancherorts kräftig geknallt, vereinzelt waren auch Raketen zu sehen. Denn ein allgemeines Böllerverbot gab es nicht. Viele Städte hatten jedoch bestimmte öffentliche Bereiche als böllerfreie Zonen ausgewiesen.

