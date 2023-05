Einsatz für die Polizei Fuchs auf Erkundungstour in Bochum

Schönes Wetter und Wochenende - ein junger Fuchs hat am Sonntag in Bochum einen ausgedehnten Wanderausflug unternommen, damit aber die Polizei auf den Plan gerufen. Weil er ziellos auf einer vielbefahrenen Hauptstraße in der Innenstadt unterwegs gewesen sei, seien die Beamten ausgerückt, um das Tier in Sicherheit zu bringen. Mit einem Hundefangstab wurde der Fuchs demnach eingefangen und auf einem Feld im Grünen in die sichere Freiheit entlassen, teilte die Polizei am Montag mit.