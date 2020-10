Ermittlungen gegen Drogendealer : Polizei findet bei Festnahme in Dortmund Waffen, Drogen und Bargeld

Polizei findet bei Festnahme in Dortmund Waffen, Drogen und Bargeld

Dortmund Bei Ermittlungen gegen den internationalen Drogenhandel hat die Polizei in Dortmund bei drei Verdächtigen unter anderem eine scharfe Maschinenpistole gefunden.

In Kampf gegen internationalen Drogenhandel sind in Dortmund drei Verdächtige festgenommen worden. Bei ihnen wurden drei scharfe Schusswaffen gefunden - darunter eine Maschinenpistole -, etwa 150.000 Euro Bargeld und rund 60 Kilogramm Marihuana, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.