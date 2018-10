Polizei fasst Verdächtigen nach tödlichem Lkw-Crash auf A3 nahe Bad Honnef

Bad Honnef Die Polizei hat nach der tödlichen Kollision mit vier Lkw auf der A3 bei Bad Honnef den mutmaßlichen Unfallverursacher gefasst. Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer ist nach Zeugenhinweisen auf einem Autohof in der Nähe der Unfallstelle festgenommen worden.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 23-Jährige soll am Montagabend von der Überholspur scharf nach rechts gezogen sein, um eine Autobahnausfahrt zu erwischen. Ein Lkw-Fahrer musste abrupt bremsen. In der Folge fuhren drei weitere Fahrer mit ihren Lastwagen auf. Ein 25-Jähriger wurde in seinem Lkw so schwer eingeklemmt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der mutmaßlicher Verursacher war zunächst einfach weitergefahren.