Gescheitert am letzten Studientag Der Düsseldorfer, der eigentlich schon Polizist war

Düsseldorf · Auf Ersen Catal wartete bereits eine Stelle im Kriminalkommissariat. Nur noch eine verschobene Tauchübung am letzten Studientag stand an. Ein Fall über einen Traum, der buchstäblich in letzter Sekunde ins Wasser fiel.

17.05.2023, 10:59 Uhr

Kommissaranwärter Ersen Catal (27) aus Düsseldorf scheiterte an einer Tauchübung. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Christian Schwerdtfeger