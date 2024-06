Skrupellose Geldautomatensprenger Täter rasten mit Audi R6 davon – „Eigentlich ist das ein Rennwagen“

Düsseldorfer Ermittlungsbehörden ist in den Niederlanden ein schwerer Schlag gegen eine mutmaßliche Bande von Geldautomatensprengern gelungen. In Zusammenarbeit mit anderen deutschen und den niederländischen Sicherheitsbehörden konnten am Donnerstag in Südholland fünf Männer von einer Spezialeinheit festgenommen werden, die für eine Reihe von Sprengungen in Deutschland verantwortlich gemacht werden. Die meisten Automaten sollen sie in NRW zur Detonation gebracht haben. „Sie haben bei ihren Taten Millionen erbeutet und zudem noch einen Millionenschaden an den Gebäuden angerichtet“, sagte Daniel Vollmert von der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft.