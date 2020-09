Transporter auf der A45 : Polizei befreit Hundewelpen aus verdrecktem Auto bei Dortmund

Die Hundewelpen stecken in mehreren Kisten und Transportkörben. Foto: Polizei Dortmund

Dortmund Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei Dortmund auf der A45 einen heruntergekommenen Lieferwagen angehalten. Im Laderaum des Fahrzeugs fanden die Beamten elf eingewzängte Hundewelpen.

Die Polizei hat bei Siegen elf Hundewelpen aus dem Kofferraum eines Autos befreit. Die Tiere seien in sehr schlechtem Zustand gewesen und dem Veterinäramt übergeben worden, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Dortmund mit. Der Wagen war auf der Autobahn 45 in Richtung Dortmund unterwegs.

Die Welpen seien in dem rumänischen Wagen in viel zu kleinen Kartons, Plastikkisten und Transportboxen untergebracht gewesen. Aus dem Kofferraum sei den Beamten ein beißender Geruch in die Nase gestiegen - da die Hunde offensichtlich über Stunden ihre Geschäfte in die Transportboxen verrichtet hätten.

Der 47 Jahre alte Fahrer habe sich als Hundezüchter ausgegeben. Alle elf Tiere seien für seine Tochter in Niedersachsen, gab er an. Die Welpen kamen in ein Tierheim. Gegen den 47-Jährigen wird wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

(chal/dpa)