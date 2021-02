Politischer Aschermittwoch : Laschet beschwört Einheit der Union im Superwahljahr 2021

Düsseldorf / Passau Pünktlich zum Auftakt ins Superwahljahr sieht der neue CDU-Chef Armin Laschet die Union so geschlossen wie schon lange nicht mehr. Auffällig: Der NRW-Ministerpräsident lobte dabei gleich mehrfach CSU-Chef Markus Söder.

„Wenn CDU und CSU so dicht beieinander stehen, werden wir auch dieses so wichtige Wahljahr bestehen“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Mittwoch in seinem kurzen Grußwort bei der digitalen CSU-Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch. Laschet betonte, er sei sehr stolz darauf, dass er als erster CDU-Chef den „politischen Olymp“ betreten dürfe - den Aschermittwoch der CSU. Er habe schon als junger Mann zu den Fans von Franz Josef Strauß gehört.